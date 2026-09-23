Crise habitacional em Madri: idosa é despejada após aluguel triplicar

Uma idosa de 87 anos foi despejada nesta quarta-feira, 23, do apartamento onde morava havia 71 anos, em Madri. O imóvel, localizado no bairro de Retiro, foi adquirido por um fundo de investimento que tentou elevar o aluguel de cerca de 500 para 1.650 euros por mês.

Maricarmen Abascal recebeu 30 minutos para deixar o apartamento levando apenas itens essenciais. A retirada ocorreu em meio a protestos de centenas de pessoas e terminou com a idosa sendo levada em uma maca até uma ambulância, acompanhada por assistentes sociais. Segundo a advogada da moradora, havia um pedido judicial pendente e até uma oferta anônima para cobrir os pagamentos do aluguel, mas o proprietário não aceitou assinar um novo contrato.

O caso ganhou repercussão em meio à crise habitacional enfrentada por grandes cidades espanholas, marcada pela alta dos aluguéis, gentrificação e escassez de moradias acessíveis. O governo espanhol defende maior proteção aos inquilinos e controles mais amplos sobre os aluguéis, enquanto o governo regional de Madri adota uma abordagem mais voltada ao mercado.