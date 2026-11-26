Os juros elevados e a restrição ao crédito estão agravando a crise financeira do agronegócio brasileiro. Levantamento do MMT Advogados identificou pelo menos 57 recuperações judiciais de empresas e produtores rurais convoladas em falência entre 2020 e novembro de 2026. Desse total, 41 casos ocorreram nos últimos dois anos, concentrando 72% das ocorrências mapeadas.

As empresas em recuperação judicial enfrentam dificuldades para financiar novas safras e, simultaneamente, cumprir os compromissos assumidos com seus credores. Com o encarecimento do crédito e as dificuldades para obter novos financiamentos, muitos produtores passaram a utilizar recursos próprios para custear a atividade agrícola.

A deterioração das condições de financiamento compromete a efetividade dos planos de recuperação judicial. Embora a renegociação do passivo permita alongar prazos e reduzir dívidas, a falta de capital de giro ameaça a continuidade das operações e a capacidade de geração de receitas.

O avanço das falências também representa um risco para toda a cadeia de financiamento do agronegócio, incluindo bancos, cooperativas de crédito, Fiagros, FIDCs e fornecedores de insumos. O aumento da inadimplência poderá provocar maiores provisionamentos, exigências adicionais de garantias e novas restrições à oferta de crédito, aprofundando a crise financeira do setor.