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Conheça o jato de R$ 120 milhões de Vorcaro localizado pela PF

Gulfstream G550 está entre os grandes jatos executivos intercontinentais

Por Equipe Faria Lima News 20 ago 2026, 10h41 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h51
Jato executivo branco com detalhes azuis, matrícula PR-FSE, parado em pátio de aeroporto sob céu azul claro. Ao fundo, um hangar com portão escuro.
Jato do Vorcaro (Polícia Federal/Divulgação)
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O avião ligado a Daniel Vorcaro, localizado pela Polícia Federal no Paraguai, é um Gulfstream G550, oficialmente registrado como GV-SP, fabricado em 2010. Comprado em 2023 por cerca de 120 milhões de reais, era a aeronave mais valiosa de uma frota de três aviões da Viking, holding patrimonial ligada ao ex-controlador do Banco Master.

O G550 pertence à categoria dos grandes jatos executivos de ultralongo alcance. Pode percorrer aproximadamente 12,5 mil quilômetros, permanecer cerca de 14 horas no ar e transportar até 19 passageiros, dependendo da configuração. Durante anos, foi um dos principais símbolos da aviação executiva intercontinental e concorreu com modelos das famílias Bombardier Global e Dassault Falcon.

A fabricação do G550 terminou em 2021, depois de mais de 600 unidades produzidas. Seu sucessor direto é o Gulfstream G600, um jato de nova geração que custa cerca de 60 milhões de dólares, mais de 320 milhões de reais em conversão direta.

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No Brasil, 44 aeronaves registradas como GV-SP aparecem com matrícula ativa no Registro Aeronáutico Brasileiro. O exemplar ligado a Vorcaro continuou cruzando o mundo mesmo depois de sua prisão: foram 16 voos internacionais, passando por destinos como Nova York, Dubai e Mônaco, sempre utilizando Assunção, no Paraguai, como origem ou destino e sem retornar ao Brasil. Não há informação pública sobre quem estava a bordo.

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O PR-PSE foi posteriormente localizado em Assunção e trazido para Brasília. A aeronave estava submetida a ordens judiciais que impediam sua venda ou transferência e agora permanece à disposição da Justiça.

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