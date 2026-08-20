Conheça o jato de R$ 120 milhões de Vorcaro localizado pela PF

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A Polícia Federal localizou no Paraguai o luxuoso Gulfstream G550, avaliado em R$ 120 milhões, ligado a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A aeronave, que voou por destinos internacionais mesmo após a prisão de Vorcaro, foi apreendida e está à disposição da Justiça.

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O avião ligado a Daniel Vorcaro, localizado pela Polícia Federal no Paraguai, é um Gulfstream G550, oficialmente registrado como GV-SP, fabricado em 2010. Comprado em 2023 por cerca de 120 milhões de reais, era a aeronave mais valiosa de uma frota de três aviões da Viking, holding patrimonial ligada ao ex-controlador do Banco Master.

O G550 pertence à categoria dos grandes jatos executivos de ultralongo alcance. Pode percorrer aproximadamente 12,5 mil quilômetros, permanecer cerca de 14 horas no ar e transportar até 19 passageiros, dependendo da configuração. Durante anos, foi um dos principais símbolos da aviação executiva intercontinental e concorreu com modelos das famílias Bombardier Global e Dassault Falcon.

A fabricação do G550 terminou em 2021, depois de mais de 600 unidades produzidas. Seu sucessor direto é o Gulfstream G600, um jato de nova geração que custa cerca de 60 milhões de dólares, mais de 320 milhões de reais em conversão direta.

No Brasil, 44 aeronaves registradas como GV-SP aparecem com matrícula ativa no Registro Aeronáutico Brasileiro. O exemplar ligado a Vorcaro continuou cruzando o mundo mesmo depois de sua prisão: foram 16 voos internacionais, passando por destinos como Nova York, Dubai e Mônaco, sempre utilizando Assunção, no Paraguai, como origem ou destino e sem retornar ao Brasil. Não há informação pública sobre quem estava a bordo.

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O PR-PSE foi posteriormente localizado em Assunção e trazido para Brasília. A aeronave estava submetida a ordens judiciais que impediam sua venda ou transferência e agora permanece à disposição da Justiça.