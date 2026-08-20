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Economia

Fundador da Evergrande é condenado à prisão perpétua na China

Hui Ka Yan já liderou ranking de bilionários chineses

Por Equipe Faria Lima News 20 ago 2026, 09h42 | Atualizado em 20 ago 2026, 12h42
Homem asiático de meia-idade, com cabelo preto e curto, vestindo terno escuro e gravata laranja, olhando para cima com expressão séria, contra um fundo azul claro
Hui Ka Yan, fundador da Evergrande (Paul Yeung/Bloomberg/Getty Images)
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Fundador da Evergrande é condenado à prisão perpétua na China Priorizar nos meus resultados Google

Hui Ka Yan, fundador da incorporadora chinesa Evergrande e ex-homem mais rico da China, foi condenado à prisão perpétua por crimes financeiros nesta quinta-feira, 20. A Justiça de Shenzhen também determinou o confisco de todos os seus bens pessoais.

O empresário foi considerado culpado por crimes que incluem fraude, desvio de recursos e captação ilegal de depósitos públicos.

Segundo o tribunal, entre 2016 e 2021, a Evergrande inflou ativos, escondeu passivos e realizou fraudes financeiras em larga escala. Hui havia se declarado culpado durante o julgamento.

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A queda encerra uma trajetória que chegou ao topo do mercado imobiliário chinês. Em 2017, a fortuna de Hui foi estimada em 45,3 bilhões de dólares, tornando-o um dos homens mais ricos da Ásia. Três anos depois, a Evergrande registrava cerca de 100 bilhões de dólares em vendas anuais.

O crescimento, porém, foi sustentado por uma forte expansão via dívida. A Evergrande acumulou mais de 300 bilhões de dólares em passivos e entrou em colapso após deixar de honrar dívidas internacionais em 2021. A crise da companhia se tornou um dos símbolos dos problemas do setor imobiliário chinês e teve reflexos sobre a segunda maior economia do mundo.

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Além da prisão perpétua do fundador, a Evergrande e sua subsidiária imobiliária receberam multas que, somadas, superam 2 bilhões de dólares. Outros executivos ligados ao grupo também foram condenados.

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