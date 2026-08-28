Coca-Cola aposta no ‘zero cafeína’ e ‘zero açúcar’ para crescer no Brasil

A Coca-Cola vai lançar no Brasil, em setembro, a Coca-Cola Zero Açúcar e Zero Cafeína, ampliando sua aposta no mercado de bebidas sem açúcar. O produto estreia oficialmente durante o Rio Gastronomia e deve chegar ao varejo entre a segunda e a terceira semana do mês, inicialmente em latas de 310 ml e 350 ml.

Mais do que adicionar uma nova versão ao portfólio, a companhia busca ampliar as ocasiões de consumo da marca. O foco está especialmente no período noturno, quando parte dos consumidores evita bebidas com cafeína. Uma lata de Coca-Cola tradicional de 350 ml contém cerca de 35 mg do estimulante. Em mercados internacionais, a versão Zero Zero já é promovida como alternativa para acompanhar refeições e momentos no fim do dia.

O Brasil tem peso importante nessa estratégia. O país já é o maior mercado mundial de Coca-Cola Zero e o quarto maior mercado da Coca-Cola Company. Os refrigerantes sem açúcar também vêm ganhando participação: segundo dados da Scanntech, o volume vendido cresceu 18,8% entre janeiro e agosto de 2025, na comparação anual, enquanto a fatia da categoria passou de 17% para 21,4%.

A Coca-Cola Zero Açúcar e Zero Cafeína já está presente em países como Espanha, Reino Unido, Portugal, Itália e Austrália. Na América Latina, Brasil, Chile e México recebem a bebida em 2026, enquanto Argentina e Uruguai estão previstos para 2027. Com embalagem preta e detalhes dourados, a nova versão deve chegar com preço próximo ao da Coca-Cola Zero tradicional. A aposta mostra como, depois do açúcar e das calorias, a cafeína se tornou uma nova fronteira na disputa por mais momentos de consumo.