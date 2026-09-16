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Economia

Cinelli aponta falhas em RJ do Grupo Apex ES e propõe mediação

Fundador e ex-presidente questiona ausência de deliberação societária, documentação de 148 empresas e inclusão de ativos de terceiros no processo

Por Equipe Faria Lima News 16 set 2026, 18h23
Fachada de vidro de um edifício moderno com o letreiro APEX Empresarial em letras prateadas, refletindo o céu azul e prédios vizinhos
Fachada de escritório da Apex Partners (Redes Sociais/Reprodução)
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Cinelli aponta falhas em RJ do Grupo Apex ES e propõe mediação Priorizar nos meus resultados Google

Fernando Cinelli, fundador e ex-presidente da Apex, contestou o pedido de recuperação judicial do grupo e solicitou o adiamento da análise até que supostas irregularidades societárias e documentais sejam corrigidas. Em petição apresentada à Justiça do Espírito Santo, o empresário propôs a mediação como alternativa para solucionar os conflitos entre as partes.

Cinelli, que detém 31,8% da ABM Partnership e possui 144,4 milhões de reais em avais e garantias pessoais, afirma que deveria ter participado das deliberações sobre o pedido, conforme previsto no contrato social. Sua defesa questiona a justificativa de urgência apresentada pela Apex, uma vez que transcorreram 38 dias entre a concessão da tutela cautelar e o aditamento do pedido, período em que foi realizada uma assembleia sem incluir a recuperação judicial na pauta.

A manifestação também aponta insuficiência documental e falta de transparência. Segundo os advogados, a administradora judicial havia identificado 20 categorias de documentos não disponibilizados e a ausência de documentação societária de 123 das 148 empresas requerentes. A defesa questiona ainda a inclusão de ativos e recursos de terceiros no processo, incluindo sociedades vinculadas a empreendimentos imobiliários.

Apesar das contestações, Cinelli afirma não ser contrário à recuperação das empresas. O empresário defende a realização de mediação entre administração, sócios, credores e investidores antes da decisão sobre o processamento da recuperação judicial. A proposta busca uma solução consensual para os conflitos societários e patrimoniais antes da extensão dos efeitos do processo às 148 sociedades.

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