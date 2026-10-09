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Economia

Chilli Beans renegocia dívida de R$ 89 mi após atrasar pagamentos

Empresa fundada por Caito Maia tem até 26 de outubro para buscar um acordo e evitar o agravamento da crise financeira

Por Equipe Faria Lima News 9 out 2026, 15h34
Fachada de loja Chilli Beans com paredes em quadrados vermelhos e brancos, letreiro branco e entrada escura. Dentro, expositores de óculos e cartazes de Anitta e Emicida
Chilli Beans (Instagram/Reprodução)
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Chilli Beans renegocia dívida de R$ 89 mi após atrasar pagamentos Priorize VEJA no Google

A Chilli Beans, uma das maiores redes de óculos e acessórios do Brasil, ganhou prazo até 26 de outubro para negociar uma dívida de 89 milhões de reais em debêntures, títulos de dívida emitidos para captar recursos junto a investidores.

A situação se agravou após a empresa deixar de pagar 16,5 milhões de reais em parcelas previstas para julho e agosto. O descumprimento das obrigações poderia provocar o vencimento antecipado da dívida, permitindo aos credores exigir a quitação imediata dos valores. Entretanto, os investidores concordaram em suspender temporariamente os efeitos da cobrança.

Fundada pelo empresário Caito Maia, a Chilli Beans enfrenta o desafio de reorganizar seu endividamento e preservar a operação de sua rede de lojas. Paralelamente, a companhia negocia com instituições financeiras a ampliação dos prazos de pagamento.

O prazo concedido representa uma oportunidade para alcançar um acordo com os credores, mas não significa perdão ou redução automática da dívida. Caso as negociações não avancem, a empresa poderá enfrentar novas exigências de pagamento.

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