Chilli Beans renegocia dívida de R$ 89 mi após atrasar pagamentos

A Chilli Beans, uma das maiores redes de óculos e acessórios do Brasil, ganhou prazo até 26 de outubro para negociar uma dívida de 89 milhões de reais em debêntures, títulos de dívida emitidos para captar recursos junto a investidores.

A situação se agravou após a empresa deixar de pagar 16,5 milhões de reais em parcelas previstas para julho e agosto. O descumprimento das obrigações poderia provocar o vencimento antecipado da dívida, permitindo aos credores exigir a quitação imediata dos valores. Entretanto, os investidores concordaram em suspender temporariamente os efeitos da cobrança.

Fundada pelo empresário Caito Maia, a Chilli Beans enfrenta o desafio de reorganizar seu endividamento e preservar a operação de sua rede de lojas. Paralelamente, a companhia negocia com instituições financeiras a ampliação dos prazos de pagamento.

O prazo concedido representa uma oportunidade para alcançar um acordo com os credores, mas não significa perdão ou redução automática da dívida. Caso as negociações não avancem, a empresa poderá enfrentar novas exigências de pagamento.