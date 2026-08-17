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Economia

ChatGPT abre espaço para anúncios e pode criar novo mercado de classificados

Plataforma pode conectar consumidores a imóveis, carros, empregos e serviços com base nas intenções das conversas

Por Equipe Faria Lima News 17 ago 2026, 14h44
ChatGPT: os especialistas em finanças alertam para o risco de respostas incorretas ou inadequadas
ChatGPT, da OpenAI (./Getty Images)
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ChatGPT abre espaço para anúncios e pode criar novo mercado de classificados Priorizar nos meus resultados Google

A entrada de anúncios no ChatGPT pode abrir caminho para um negócio que vai além da publicidade tradicional. No Brasil, a plataforma tem potencial para se transformar em um novo canal de classificados, aproximando diretamente consumidores de ofertas de imóveis, automóveis, empregos, viagens e serviços.

A diferença está na intenção. Em um portal de classificados, o consumidor precisa definir filtros e percorrer dezenas de ofertas. No ChatGPT, pode simplesmente dizer que procura um apartamento de três quartos em determinado bairro, um carro usado dentro de uma faixa de preço ou uma vaga com características específicas. A inteligência artificial passa a funcionar como intermediária entre a demanda e as ofertas disponíveis.

Esse modelo pode representar uma mudança importante para empresas que hoje dependem de marketplaces e plataformas especializadas para gerar negócios. Imobiliárias, concessionárias, recrutadores e prestadores de serviços poderiam pagar para apresentar ofertas relacionadas às necessidades manifestadas durante uma conversa, desde que o conteúdo comercial permaneça claramente identificado e separado das respostas da inteligência artificial.

O potencial financeiro está justamente na intermediação. Em vez de disputar apenas parte do mercado de publicidade digital, a OpenAI poderia entrar em segmentos hoje explorados por plataformas de classificados e marketplaces. Quanto mais o ChatGPT participar da decisão de compra, maior será a possibilidade de monetizar não apenas a audiência, mas a própria intenção do consumidor. A busca deixa de começar em uma lista de anúncios e pode passar a começar em uma conversa.

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