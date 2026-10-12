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Economia

Chanel lidera ranking de grifes mais procuradas no mercado de segunda mão

Pesquisa aponta que 47% dos consumidores consideram valor de revenda antes de comprar produtos novos

Por Equipe Faria Lima News 12 out 2026, 19h01
Fragrance & Beauty da Chanel em Goiânia: escolha pela cidade se dá pelo grande crescimento, graças ao agronegócio
Fragrance & Beauty da Chanel em Goiânia (Divulgação/Divulgação)
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Chanel lidera ranking de grifes mais procuradas no mercado de segunda mão Priorize VEJA no Google

O mercado de moda de alto padrão está passando por uma transformação no comportamento dos consumidores. Segundo relatório da plataforma The RealReal, divulgado pela Bloomberg Línea, 47% dos compradores já consideram o potencial de revenda de um produto antes de adquiri-lo novo. A Chanel assumiu a liderança das marcas mais pesquisadas no mercado de segunda mão, ultrapassando a Louis Vuitton.

O ranking de 2026 coloca Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci e Miu Miu nas cinco primeiras posições. Na sequência aparecem The Row, Hermès, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga. O grupo Kering concentra quatro das dez marcas mais procuradas, enquanto a Prada participa com duas grifes.

O crescimento do mercado secundário também chama atenção. Segundo projeções da McKinsey, o segmento de produtos usados deverá crescer entre duas e três vezes mais rapidamente que o mercado de artigos novos até 2027. Conforme Juliana Abuhassan, do Etiqueta Black, a liderança da Chanel reforça o valor da identidade da marca e da permanência de seus modelos clássicos. No mercado Second Hand, a valorização das peças depende da capacidade de preservar seu apelo ao longo do tempo. Esse cenário amplia a importância da curadoria, da conservação, da autenticidade e da confiança, enquanto a revenda passa a integrar a própria decisão de compra, permitindo ao consumidor transformar seu guarda-roupa em fonte de recursos para novas aquisições.

A expansão abre oportunidades para plataformas de revenda, autenticação de produtos e intermediação de peças de alto padrão, sendo que a mudança revela uma nova lógica de consumo. Bolsas, roupas e acessórios de grife deixam de ser avaliados exclusivamente pelo preço de compra e passam a ser considerados também pelo valor que podem preservar ao longo do tempo. Embora a valorização não seja garantida, a possibilidade de revenda ganha importância nas decisões de consumo.

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