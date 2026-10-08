Carbon pede recuperação extrajudicial de R$ 371,5 milhões

O grupo Carbon, que atua na blindagem de veículos, pediu recuperação extrajudicial à Justiça de São Paulo para renegociar 371,47 milhões de reais em dívidas. O pedido abrange as empresas C Blindados, Opera Glass e Vertco Blindagem.

Credores que representam 47,63% dos créditos já aderiram ao plano, entre eles os fundos Amadeus e SSG e o Bradesco. O grupo busca ampliar esse apoio para obter a homologação judicial.

A proposta prevê captar entre 60 milhões de reais e 100 milhões de reais. Credores que fornecerem novos recursos poderão receber integralmente os créditos, com remuneração adicional, conforme a modalidade escolhida.

Para os credores financeiros que não aportarem dinheiro, uma das alternativas prevê pagamento de apenas 15% do crédito. Na opção-padrão, o recebimento cai para 5%, com a maior parcela prevista para o nono ano.

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O grupo também pediu proteção contra despejos em três imóveis utilizados na operação, incluindo uma fábrica de vidros blindados. O pedido de recuperação não equivale à aprovação do plano, que depende de análise judicial.