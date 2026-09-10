Caixa entra em greve nacional; BB tem paralisação parcial

Funcionários da Caixa Econômica Federal iniciaram nesta quinta-feira, 10, uma greve nacional por tempo indeterminado, após a rejeição da proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho. Ao todo, 93 bases sindicais aprovaram a paralisação, enquanto outras optaram por continuar as negociações.

No Banco do Brasil, a mobilização é parcial. Dos sindicatos que participaram das assembleias, 27 aprovaram a greve. Outros 60 rejeitaram a proposta apresentada pelo banco, mas decidiram retomar as negociações sem aderir imediatamente à paralisação.

O principal ponto de impasse nos dois bancos envolve o custeio dos planos de saúde. Na Caixa, a proposta previa aumento da participação dos funcionários no Saúde Caixa. No BB, as negociações envolvem um aporte de R$ 360 milhões para manter o plano de saúde até novembro.

Paralelamente, a Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários prevê reajuste salarial pelo INPC acumulado entre setembro de 2025 e agosto de 2026, acrescido de ganho real de 0,6%. O percentual também será aplicado a benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e auxílio-creche.

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Durante a mobilização, o Banco do Brasil orienta os clientes a utilizarem canais como aplicativo, internet banking, correspondentes bancários e atendimento telefônico. A Caixa afirma que mantém o diálogo com as entidades representativas dos empregados para buscar um novo entendimento.