Café mineiro é vendido por R$ 134 mil em leilão no Japão

Um café produzido em Carmo de Minas, no sul de Minas Gerais, alcançou o equivalente a R$ 134,6 mil por saca de 60 quilos em um leilão internacional realizado nesta sexta-feira, 16, em Tóquio, no Japão. O valor representa o maior preço já registrado por um café brasileiro nos leilões da Alliance for Coffee Excellence (ACE).

O lote pertence à Fazenda Santuário Sul, do produtor Luiz Paulo Dias Pereira Filho, e é da variedade geisha, conhecida por suas características aromáticas e qualidade diferenciada. O café foi processado pelo método natural, técnica que influencia o sabor e a doçura da bebida.

A compradora foi a empresa japonesa Snow Beans Coffee, que pagou US$ 200 por libra-peso, valor equivalente a aproximadamente US$ 26,4 mil por saca de 60 quilos. A negociação ocorreu durante a SCAJ 2026, uma das principais feiras internacionais dedicadas ao mercado de cafés especiais.

O leilão reuniu compradores presenciais e participantes pela internet. Após o resultado, o produtor destacou que o preço alcançado demonstra o reconhecimento internacional da cafeicultura brasileira e reforça a posição do país no segmento de cafés de alta qualidade.

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O valor recorde está relacionado à qualidade do grão, à produção limitada e à disputa entre compradores internacionais. Apesar da cifra expressiva, o preço não representa a cotação habitual do café, mas uma negociação específica de um lote especial, que evidencia o potencial de valorização da produção brasileira.