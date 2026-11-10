BYD planeja nova fábrica de R$ 1 bilhão no Brasil

A montadora chinesa BYD planeja investir R$ 1 bilhão na construção de uma nova fábrica no Brasil, voltada à produção de vans e caminhões elétricos. O projeto prevê a criação de aproximadamente 2 mil empregos e o início das operações entre 2028 e 2029, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil.

Três estados estão na disputa para receber o empreendimento: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A escolha ainda não foi definida e dependerá, entre outros fatores, dos incentivos fiscais oferecidos pelos governos estaduais.

A nova unidade representa mais uma etapa da expansão da BYD no mercado brasileiro. Diferentemente do complexo industrial de Camaçari, na Bahia, destinado à fabricação de automóveis de passeio, a futura fábrica terá foco em veículos comerciais.

A empresa pretende ampliar sua participação no transporte de cargas e entregas urbanas, segmento ainda dominado por veículos movidos a diesel. Os modelos que serão fabricados na nova instalação ainda não foram divulgados.

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O investimento reforça a estratégia da fabricante chinesa de expandir sua produção nacional e disputar novos segmentos do setor automotivo. A localização definitiva e o cronograma de implantação ainda dependem de negociações.