BTG Pactual está perto de assumir a operação da arena do Palmeiras

O BTG Pactual está próximo de fechar um acordo com a WTorre para assumir a operação da arena do Palmeiras. As negociações estão avançadas, mas o negócio ainda não foi formalizado. A mudança colocaria o banco à frente da exploração comercial do estádio até 2044.

A negociação ocorre após o BTG adquirir uma dívida da WTorre relacionada à arena. A operação pode fazer com que o banco deixe a posição exclusivamente de credor e passe a ocupar papel direto na gestão econômica do ativo. A WTorre poderá permanecer na estrutura com uma participação minoritária.

Para o Palmeiras, a negociação não representa a venda do estádio nem altera, em princípio, o prazo da concessão. O clube acompanha as tratativas, mas a operação envolve a posição contratual e econômica atualmente ocupada pela WTorre. Ao final do contrato, previsto para 2044, a exploração da arena retorna integralmente ao Palmeiras.

Inaugurada em 2014 após a modernização do antigo Palestra Itália, a arena se consolidou como um dos principais espaços esportivos e de entretenimento de São Paulo, combinando partidas de futebol, shows e eventos corporativos. A possível entrada do BTG reforça o interesse do mercado financeiro por ativos de infraestrutura com contratos de longo prazo e diferentes fontes de receita.