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Economia

BTG fecha parceria para conectar investidores do Brasil e da China

Acordo prevê ETFs nas bolsas dos dois países

Por Equipe Faria Lima News 9 out 2026, 15h23
BTG Pactual
BTG Pactual (Divulgação/Divulgação)
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BTG fecha parceria para conectar investidores do Brasil e da China Priorize VEJA no Google

A BTG Pactual Asset Management e a China Southern Asset Management assinaram um memorando de entendimento para desenvolver fundos de índice, os ETFs, que ampliem o acesso de brasileiros a ações chinesas e de chineses ao mercado brasileiro. O acordo foi anunciado nesta sexta-feira, 9.

A proposta prevê fundos negociados nas bolsas de cada país que invistam em ETFs administrados pela gestora parceira. No Brasil, o veículo seria listado na B3. Na China, a listagem poderá ocorrer em Xangai ou Shenzhen, com negociação em renminbi, a moeda local.

O fundo chinês investiria no BZEQ11, ETF do BTG que acompanha o índice MSCI Brazil 25/50 e oferece exposição a ações brasileiras. Já o fundo brasileiro investiria em um ETF da China Southern. O comunicado não informa qual produto chinês será utilizado. Segundo as gestoras, a parceria busca ampliar as opções de diversificação internacional. A China Southern informa atender aproximadamente 225 milhões de clientes e administrar cerca de US$ 402 bilhões em ativos, conforme dados de dezembro de 2025.

O anúncio formaliza a intenção de desenvolver os produtos, mas ainda não representa seu lançamento. O comunicado não apresenta datas de estreia, taxas de administração ou detalhes finais dos fundos que poderão chegar aos investidores.

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