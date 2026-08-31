Brasil testa nova tecnologia de pagamento com palma da mão
Solução pode dispensar cartão, celular e até senha
O Brasil começou a testar uma nova forma de pagamento em que cartão, celular e até senha deixam de ser necessários. A autenticação é feita pela palma da mão, usando sensores capazes de reconhecer características únicas do usuário e autorizar transações vinculadas a Pix, débito ou crédito.
Uma das iniciativas reúne Positivo Tecnologia e Tencent Cloud. A solução, chamada PalmAI, utiliza biometria palmar e leitura do padrão das veias da mão. Depois do cadastro, o consumidor aproxima a palma do equipamento para ser identificado e concluir a compra.
A tecnologia já está sendo produzida em Manaus, enquanto a Positivo negocia sua adoção com adquirentes, varejistas e integradores. Supermercados, farmácias e restaurantes estão entre os mercados considerados para os primeiros testes. TecBan e Elo também trabalham em uma solução semelhante no país.
Outra parceria, entre Biostation e Softnex, apresentou nesta semana uma solução de pagamento por biometria palmar durante a Febraban Tech 2026. A expectativa é começar por ambientes como universidades, resorts, arenas, transportes e refeitórios. Se o modelo avançar, depois de o dinheiro dar lugar ao cartão e de o cartão ao celular, a próxima mudança pode ser não precisar carregar nenhum dos três.