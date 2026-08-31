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Economia

Brasil testa nova tecnologia de pagamento com palma da mão

Solução pode dispensar cartão, celular e até senha

Por Equipe Faria Lima News 31 ago 2026, 12h56 | Atualizado em 31 ago 2026, 13h04
Uma mão sobre um leitor de pagamento branco com tela preta exibindo Pagamento aprovado e um ícone de check verde, em um ambiente moderno com fundo desfocado
PalmAI (Positivo Tecnologia/Reprodução)
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Brasil testa nova tecnologia de pagamento com palma da mão Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil começou a testar uma nova forma de pagamento em que cartão, celular e até senha deixam de ser necessários. A autenticação é feita pela palma da mão, usando sensores capazes de reconhecer características únicas do usuário e autorizar transações vinculadas a Pix, débito ou crédito.

Uma das iniciativas reúne Positivo Tecnologia e Tencent Cloud. A solução, chamada PalmAI, utiliza biometria palmar e leitura do padrão das veias da mão. Depois do cadastro, o consumidor aproxima a palma do equipamento para ser identificado e concluir a compra.

A tecnologia já está sendo produzida em Manaus, enquanto a Positivo negocia sua adoção com adquirentes, varejistas e integradores. Supermercados, farmácias e restaurantes estão entre os mercados considerados para os primeiros testes. TecBan e Elo também trabalham em uma solução semelhante no país.

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Outra parceria, entre Biostation e Softnex, apresentou nesta semana uma solução de pagamento por biometria palmar durante a Febraban Tech 2026. A expectativa é começar por ambientes como universidades, resorts, arenas, transportes e refeitórios. Se o modelo avançar, depois de o dinheiro dar lugar ao cartão e de o cartão ao celular, a próxima mudança pode ser não precisar carregar nenhum dos três.

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