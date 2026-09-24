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Economia

Brasil tem 166,8 milhões de pets e mercado deve movimentar R$ 81 bilhões

País tem 3ª maior população de animais de estimação do mundo e é segundo em consumo de pet food

Por Equipe Faria Lima News 24 set 2026, 16h32
Quatro cães da raça Border Collie, um marrom e branco e três pretos e brancos, posam sorridentes na grama de um parque, com arbustos floridos e céu azul ao fundo
Pets (Laura V. Cuaya/Reprodução)
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Brasil tem 166,8 milhões de pets e mercado deve movimentar R$ 81 bilhões Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil já reúne 166,8 milhões de animais de estimação e ocupa a terceira posição entre os países com as maiores populações de pets do mundo. O número cresceu 2,33% em relação a 2024 e ajuda a sustentar um mercado que deve alcançar 81 bilhões de reais em faturamento em 2026.

A projeção representa alta de 4,35% sobre os 77,96 bilhões de reais registrados em 2025, segundo estudo da Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação, a Abempet. Entre os pets brasileiros, são 62,5 milhões de cães, 44,3 milhões de aves ornamentais, 33,3 milhões de gatos, 23,6 milhões de peixes e 3,1 milhões de répteis e pequenos mamíferos.

A alimentação é o principal negócio dessa indústria. O pet food responde por 52,8% do faturamento do setor, com receita estimada em 42,9 bilhões de reais neste ano. Em volume consumido, o Brasil também ocupa a segunda posição mundial em pet food, com mais de 4 milhões de toneladas por ano, atrás apenas dos Estados Unidos e à frente da China.

O tamanho do mercado também aparece na distribuição das vendas. Pequenos e médios pet shops concentram 48% do faturamento, cerca de 39 bilhões de reais, enquanto clínicas e hospitais veterinários representam outros 14 bilhões de reais. No primeiro semestre de 2026, as exportações do setor cresceram 12%, sendo o pet food responsável por 89% dos produtos enviados ao exterior.

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