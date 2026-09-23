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Economia

Brasil tem 125 cursos de medicina que só operam por decisão judicial

70% das graduações abertas por decisão da Justiça têm desempenho insatisfatório; cursos somam 9,3 mil vagas

Por Equipe Faria Lima News 23 set 2026, 19h21
Medicina
Entre 2010 e 2024, o número de cursos de medicina em faculdades privadas com fins lucrativos saltou de 30 para 195 (Reprodução/Divulgação)
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Brasil tem 125 cursos de medicina que só operam por decisão judicial Priorizar nos meus resultados Google

Sete em cada dez cursos de medicina abertos por força de decisões judiciais e avaliados pelo Enamed 2025 tiveram desempenho considerado insatisfatório. O Brasil já possui 125 graduações nessa situação, que reúnem 9 320 vagas, segundo dados do Ministério da Educação.

A expansão ganhou força nos últimos anos. Só em 2024, 84 cursos conseguiram credenciamento por via judicial, o equivalente a 27,6% das graduações privadas de medicina autorizadas naquele ano. O número supera os 66 cursos criados pelo programa Mais Médicos.

O desempenho também ficou abaixo do registrado entre faculdades privadas com fins lucrativos. Nesse grupo, 41,6% dos cursos tiveram resultado satisfatório no Enamed, contra 30,8% entre aqueles abertos após disputas judiciais. Cursos com notas baixas podem ser impedidos de receber novos alunos e participar de programas como Fies e ProUni.

Entre 2010 e 2024, o número de cursos de medicina em faculdades privadas com fins lucrativos saltou de 30 para 195, alta de 550%. Segundo o MEC, parte relevante dessa expansão ocorreu por meio da judicialização, especialmente após a moratória que restringiu a abertura de novas graduações entre 2018 e 2023.

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O avanço também começou a pressionar o mercado. Mensalidades que antes chegavam a 15 000 reais passaram a aparecer na faixa de 7 000 a 10 000 reais, enquanto faculdades ampliaram descontos e financiamentos para preencher turmas. O governo ainda precisou cancelar a terceira edição de um programa do Mais Médicos por falta de leitos públicos disponíveis para aulas práticas, segundo o MEC.

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