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Economia

Brasil registra mais de 300 ocorrências com helicópteros desde 2025

País teve 317 acidentes e incidentes em 18 meses, segundo dados do CENIPA

Por Faria Lima News 22 set 2026, 16h40 | Atualizado em 23 set 2026, 10h46
Helicóptero branco e azul com listras amarelas, matrícula HB-ZCH e bandeira suíça na cauda, voando contra um céu azul claro
Helicóptero Bell 430 (./Reprodução)
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Brasil registra mais de 300 ocorrências com helicópteros desde 2025 Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil registrou 317 ocorrências envolvendo helicópteros entre janeiro de 2025 e junho de 2026, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). O levantamento reúne acidentes, incidentes graves e incidentes registrados no país.

O Rio de Janeiro concentrou 204 dessas ocorrências, equivalente a 64% do total nacional. Apenas nos primeiros meses de 2026, foram 62 registros no estado. O CENIPA ressalta que o crescimento recente ocorreu principalmente entre os incidentes, sem aumento proporcional de acidentes e incidentes graves.

O aumento acontece enquanto o uso de helicópteros também cresce no Brasil. Nos primeiros cinco meses de 2026, foram registrados cerca de 160 mil pousos e decolagens, alta de 3,7% em relação ao mesmo período de 2025. Em 2021, eram 104 mil movimentações no mesmo intervalo.

Os acidentes fatais recentes também colocaram o setor em evidência. Só na cidade do Rio de Janeiro, 13 pessoas morreram em três acidentes com helicópteros em 2026 até agosto, sendo 11 mortes em menos de dois meses. Em 2025, capital fluminense não havia registrado acidente fatal desse tipo.

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