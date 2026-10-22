Brasil gera 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano

O Brasil produz cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas apenas 3% desse volume é coletado formalmente. Os dados são de 2022 e fazem parte de um levantamento internacional ligado à União Internacional de Telecomunicações e às Nações Unidas.

Celulares, computadores, cabos e outros equipamentos sem utilidade representam parte desses resíduos. A baixa taxa de coleta formal evidencia os desafios do país para ampliar a reciclagem e garantir a destinação adequada de materiais eletrônicos. Desde 14 de outubro, os Correios passaram a receber gratuitamente equipamentos usados em mais de 6 mil agências que oferecem o serviço Balcão do Cidadão. A iniciativa permite o descarte de celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido e cabos.

Os aparelhos devem ser entregues em caixas abertas, com peso máximo de 30 quilos. Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas. Também existem pontos de logística reversa mantidos por fabricantes e comerciantes para receber materiais descartados.

Equipamentos que ainda podem ser recuperados também podem ser encaminhados aos Centros de Recondicionamento de Computadores, vinculados ao programa Computadores para Inclusão. Antes do descarte, a orientação é salvar arquivos importantes, apagar dados pessoais e retirar chips e cartões de memória.