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Economia

Brasil gera 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano

Apenas 3% dos resíduos são coletados formalmente

Por Equipe Faria Lima News 22 out 2026, 10h21
Fábrica de reciclagem de lixo eletrônico na cidade de Wuhan, China
 (Stringer/Reuters/VEJA)
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Brasil gera 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano Priorize VEJA no Google

O Brasil produz cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas apenas 3% desse volume é coletado formalmente. Os dados são de 2022 e fazem parte de um levantamento internacional ligado à União Internacional de Telecomunicações e às Nações Unidas.

Celulares, computadores, cabos e outros equipamentos sem utilidade representam parte desses resíduos. A baixa taxa de coleta formal evidencia os desafios do país para ampliar a reciclagem e garantir a destinação adequada de materiais eletrônicos. Desde 14 de outubro, os Correios passaram a receber gratuitamente equipamentos usados em mais de 6 mil agências que oferecem o serviço Balcão do Cidadão. A iniciativa permite o descarte de celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido e cabos.

Os aparelhos devem ser entregues em caixas abertas, com peso máximo de 30 quilos. Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas. Também existem pontos de logística reversa mantidos por fabricantes e comerciantes para receber materiais descartados.

Equipamentos que ainda podem ser recuperados também podem ser encaminhados aos Centros de Recondicionamento de Computadores, vinculados ao programa Computadores para Inclusão. Antes do descarte, a orientação é salvar arquivos importantes, apagar dados pessoais e retirar chips e cartões de memória.

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