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Economia

Brasil bate R$ 180 bilhões em dívidas sob recuperação judicial no governo Lula

Cenário reflete uma deterioração mais ampla do crédito corporativo brasileiro, atingindo grupos de grande porte

Por Equipe Faria Lima News 26 ago 2026, 17h12
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria. Ao fundo, letras brancas borradas e tons de verde e laranja
MARCO Lula: dificuldades das empresas levam a recorde de reestruturaçõees (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Brasil bate R$ 180 bilhões em dívidas sob recuperação judicial no governo Lula Priorizar nos meus resultados Google

O volume de dívidas de grandes empresas brasileiras em recuperação judicial ou extrajudicial chegou a cerca de 180 bilhões de reais, levando as reestruturações corporativas ao maior nível já registrado no país.

A entrada da Braskem nesse grupo reforça um movimento que ganhou força em 2026. Empresas de diferentes setores vêm recorrendo à renegociação de passivos para reorganizar o caixa, alongar vencimentos e reduzir a pressão financeira sobre suas operações.

O cenário vai além de casos isolados. O custo elevado do crédito, o peso dos juros sobre dívidas acumuladas e a dificuldade de refinanciamento aumentaram a pressão sobre companhias com estruturas financeiras mais fragilizadas.

Com isso, as recuperações passaram a refletir uma deterioração mais ampla do crédito corporativo brasileiro, atingindo grupos de grande porte e ampliando o volume de dívidas submetidas a processos de reestruturação.

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