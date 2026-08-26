Brasil bate R$ 180 bilhões em dívidas sob recuperação judicial no governo Lula

O volume de dívidas de grandes empresas brasileiras em recuperação judicial ou extrajudicial chegou a cerca de 180 bilhões de reais, levando as reestruturações corporativas ao maior nível já registrado no país.

A entrada da Braskem nesse grupo reforça um movimento que ganhou força em 2026. Empresas de diferentes setores vêm recorrendo à renegociação de passivos para reorganizar o caixa, alongar vencimentos e reduzir a pressão financeira sobre suas operações.

O cenário vai além de casos isolados. O custo elevado do crédito, o peso dos juros sobre dívidas acumuladas e a dificuldade de refinanciamento aumentaram a pressão sobre companhias com estruturas financeiras mais fragilizadas.

Com isso, as recuperações passaram a refletir uma deterioração mais ampla do crédito corporativo brasileiro, atingindo grupos de grande porte e ampliando o volume de dívidas submetidas a processos de reestruturação.