Boom de data centers leva WEG a investir R$ 840 mi na América do Norte

A WEG anunciou um plano de 165 milhões de dólares, cerca de 840 milhões de reais, para ampliar a produção de geradores na América do Norte. Segundo a companhia, o investimento busca atender à crescente demanda por geração de energia para aplicações críticas nos Estados Unidos, impulsionada especialmente pela expansão dos data centers.

O projeto será realizado em duas etapas. A primeira prevê 24 milhões de dólares para aquisição e adaptação de uma unidade industrial no México, com início das operações previsto para o segundo trimestre de 2027. Outros 141 milhões de dólares serão destinados à construção de duas novas instalações na América do Norte, com conclusão prevista para 2030.

Com a expansão, a WEG pretende quintuplicar sua capacidade global de fabricação de geradores, chegando a 50 unidades por dia. A aposta acompanha a rápida expansão dos data centers e da inteligência artificial, que exige infraestrutura elétrica de alta disponibilidade e sistemas de geração de emergência.

O tamanho dessa demanda já aparece em contratos bilionários no setor. Em setembro, a Generac fechou um acordo de longo prazo para fornecer geradores de backup aos data centers da Amazon, com compras que podem chegar a 8 bilhões de dólares. Nas Américas, já existem 50,3 GW de capacidade de data centers em operação e outros 37,7 GW em construção.