Boneco de 15 metros de Vorcaro será instalado na Faria Lima

Em toda pauta, a lente do mercado

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Um boneco inflável gigante de Daniel Vorcaro, com a frase ‘Ele não pode ser o único preso’, será exibido na Faria Lima nesta terça-feira. A ação busca pressionar as investigações do caso Banco Master, chamando atenção para outros envolvidos e ampliando o debate público sobre as apurações financeiras.

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Um boneco inflável de 15 metros representando Daniel Vorcaro será levado à Avenida Faria Lima, em São Paulo, nesta terça-feira, 29, ao meio-dia.

A estrutura virá acompanhada da frase “Ele não pode ser o único preso”, em referência ao caso Banco Master e aos demais desdobramentos das investigações.

A ação busca chamar a atenção para outros nomes e agentes que aparecem no entorno do caso, ampliando a pressão pública sobre as apurações.

A manifestação foi organizada para ocorrer em um dos principais centros financeiros do país, justamente onde bancos, fundos, gestoras e empresas do mercado de capitais estão concentrados.

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O ato também foi preparado para cobertura da imprensa, com espaço para captação de imagens e entrevistas no local.