Boneco de 15 metros de Vorcaro será instalado na Faria Lima
Ação cobra responsabilização de outros envolvidos no caso Banco Master
Um boneco inflável de 15 metros representando Daniel Vorcaro será levado à Avenida Faria Lima, em São Paulo, nesta terça-feira, 29, ao meio-dia.
A estrutura virá acompanhada da frase “Ele não pode ser o único preso”, em referência ao caso Banco Master e aos demais desdobramentos das investigações.
A ação busca chamar a atenção para outros nomes e agentes que aparecem no entorno do caso, ampliando a pressão pública sobre as apurações.
A manifestação foi organizada para ocorrer em um dos principais centros financeiros do país, justamente onde bancos, fundos, gestoras e empresas do mercado de capitais estão concentrados.
O ato também foi preparado para cobertura da imprensa, com espaço para captação de imagens e entrevistas no local.