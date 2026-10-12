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Economia

Boi gordo bate recordes e se aproxima de R$ 400 por arroba

Oferta restrita e mudanças nas cotas de exportação pressionam preços no Brasil

Por Equipe Faria Lima News 12 out 2026, 18h01
Esquema era feito na venda de bovinos para o estado de São Paulo
Gado (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Boi gordo bate recordes e se aproxima de R$ 400 por arroba Priorize VEJA no Google

O preço do boi gordo no Brasil renovou recordes nominais no início de outubro, com a arroba se aproximando de R$ 400 nos contratos futuros. Na quinta-feira, 8, o indicador Datagro em São Paulo chegou a R$ 376,13, enquanto o Cepea/Esalq fechou em R$ 376,30. Na B3, o contrato com vencimento em outubro foi ajustado a R$ 388 por arroba.

A alta é impulsionada pela oferta restrita de animais e pela expectativa de antecipação de abates para atender à demanda externa. O Brasil esgotou em 29 de setembro a cota de 1,106 milhão de toneladas de carne bovina destinada à China em 2026. Os embarques excedentes estão sujeitos a uma sobretaxa de 55%, além da tarifa regular de 12%. Para 2027, o limite aumentará para 1,128 milhão de toneladas, e o setor estima que ele possa ser atingido já em março ou abril.

Os Estados Unidos também influenciam o mercado. Em agosto, o governo de Donald Trump anunciou uma cota adicional de 300 mil toneladas para importação de aparas de carne bovina magra, com tarifas reduzidas. A medida vale até novembro e contempla fornecedores de diferentes países. Entre janeiro e agosto, as exportações brasileiras de carne bovina aos EUA cresceram 37,2%, para cerca de 241 mil toneladas. A ampliação da cota enfrenta resistência no Congresso americano.

Apesar da demanda externa, o setor enfrenta incertezas comerciais. A China responde por mais de 40% do volume de carne bovina exportado pelo Brasil, e a Abiec projeta queda de cerca de 10% nas exportações totais em 2026. Restrições da União Europeia também pesam sobre as perspectivas do setor.

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A valorização chegou ao mercado de reposição: a arroba do bezerro superou R$ 520 no início de outubro, segundo o Cepea, atingindo recorde nominal. A expectativa do mercado é que o boi gordo continue renovando máximas até o fim do ano.

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