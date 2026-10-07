Bancos estrangeiros ampliam aposta no Brasil após primeiro turno

O J.P. Morgan, Morgan Stanley e Citi revisaram suas posições sobre o mercado brasileiro após o primeiro turno das eleições. A liderança de Flávio Bolsonaro (PL) e o avanço da direita no Congresso alimentaram expectativas de mudanças na política fiscal.

O J.P. Morgan elevou a recomendação para ações brasileiras de neutra para uma participação maior nas carteiras. O Morgan Stanley também passou a recomendar compra, enquanto o Citi aumentou sua exposição ao país.

O Morgan Stanley projeta valorização de 15% a 20% do Ibovespa até o fim do ano, condicionada a mudanças na política fiscal. Tanto ele quanto o J.P. Morgan enxergam possibilidade de o índice alcançar 250 mil pontos.

Apesar do entusiasmo, investidores ainda aguardam detalhes sobre a equipe econômica e as medidas de um eventual governo Flávio. Segundo a CNN Brasil, sua equipe estuda uma proposta de corte de gastos de aproximadamente 300 bilhões de reais.

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Analistas ouvidos pela reportagem alertam que o otimismo pode perder força se as medidas fiscais não se concretizarem. A entrada rápida de capital estrangeiro também pode se transformar em saída caso a percepção de risco aumente