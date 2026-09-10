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Bancos brasileiros já retomaram 27 000 imóveis avaliados em R$ 10 bilhões

Levantamento considera Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil

Por Equipe Faria Lima News 10 set 2026, 17h44
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PROBLEMA Prédios em São Paulo: 0 desafio para os bancos é transformar imóveis retomados novamente em recursos financeiros (Antônio Milena/AE/VEJA)
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Bancos brasileiros já retomaram 27 000 imóveis avaliados em R$ 10 bilhões Priorizar nos meus resultados Google

Os cinco maiores bancos do país mantêm cerca de 27 000 imóveis retomados, com valor estimado em 10 bilhões de reais. O levantamento considera Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil e revela o tamanho do estoque imobiliário que retornou às instituições após operações de crédito não pagas.

A Caixa concentra a maior parcela. Dos 27 004 imóveis identificados pelo Mapa Resale, 24 572 pertencem ao banco público. Santander aparece com 1 365 unidades, Banco do Brasil com 633 e Bradesco com 434. O Itaú não disponibiliza a quantidade de imóveis retomados.

Apesar do volume bilionário, o estoque não indica, isoladamente, aumento recente da inadimplência. A entrada de novos imóveis é apenas um dos fatores que alteram o saldo, que também depende da velocidade das vendas, baixas e reclassificações contábeis. Segundo a Abecip, os 10 bilhões de reais representam cerca de 0,7% dos 1,455 trilhão de reais em financiamentos imobiliários no país.

O desafio para os bancos é transformar esses imóveis novamente em recursos financeiros. A venda permite recuperar créditos e reduzir custos e riscos associados à manutenção dos ativos. O levantamento, que será trimestral, pretende acompanhar a evolução desse mercado e a capacidade das instituições de dar liquidez aos imóveis retomados.

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