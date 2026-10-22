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B3 terá duas novas concorrentes no Brasil a partir de 2027

A5X e Base Exchange prometem disputar mercado bilionário e encerrar quase 27 anos de concentração das negociações na bolsa brasileira

Por Equipe Faria Lima News 22 out 2026, 10h46
Interior moderno da B3 com iluminação azul, exibindo o logo grande da bolsa e um painel eletrônico com cotações de ações
Painel da B3, em São Paulo (Carolina Ferraz/VEJA)
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B3 terá duas novas concorrentes no Brasil a partir de 2027 Priorize VEJA no Google

O mercado financeiro brasileiro terá duas novas bolsas de valores a partir de 2027. A A5X e a Base Exchange preparam o início de suas operações para concorrer com a B3, que concentra as negociações de ações e derivativos no país há quase 27 anos. As novas plataformas pretendem oferecer tarifas menores, tecnologia própria e novos produtos financeiros.

A Base Exchange terá foco na negociação de ações, fundos imobiliários e ETFs. Esse segmento movimentou, em média, 31,3 bilhões de reais por dia na B3 durante o segundo trimestre de 2026. A companhia aposta em sistemas próprios de negociação e liquidação, além da integração com instituições financeiras que já utilizam a tecnologia da Flowa, empresa do mesmo grupo.

A A5X concentrará inicialmente suas operações no mercado de derivativos, incluindo contratos de dólar, juros e índices. Entre seus investidores estão Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP. A plataforma também utilizará tecnologia da LSEG, controladora da Bolsa de Londres. O segmento registrou média diária de 11,1 milhões de contratos negociados na B3 entre abril e junho de 2026.

A chegada das concorrentes poderá reduzir custos de negociação e pressionar as receitas da B3, mas também apresenta desafios. As novas bolsas precisarão atrair investidores, garantir liquidez e conquistar a adesão das corretoras. A B3, por sua vez, aposta na infraestrutura consolidada, na diversidade de produtos e na concentração das operações para preservar sua posição no mercado brasileiro.

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