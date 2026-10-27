Austrália abre 900 vagas para residência permanente de estrangeiros

O governo de Victoria, na Austrália, abriu em 26 de outubro as inscrições para o programa estadual de imigração qualificada de 2026–2027. São 900 vagas de indicação para o visto subclass 190, que concede residência permanente no país.

A seleção permite que profissionais brasileiros façam a candidatura do Brasil, desde que atendam aos requisitos. A modalidade regional subclass 491 ainda não está aberta.

Podem participar pessoas com menos de 45 anos, inglês comprovado, avaliação positiva das qualificações e profissão elegível. Também é preciso alcançar ao menos 65 pontos no sistema federal, incluindo os cinco pontos concedidos pela indicação estadual.

O processo começa com o cadastro de uma manifestação de interesse no sistema SkillSelect. Depois, o candidato deve registrar interesse no portal Live in Melbourne. O companheiro pode ser incluído no pedido, conforme as regras para vínculo familiar e demais exigências.

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O registro de interesse custa 60 dólares australianos (o equivalente a 225 reais). Se convidado, o candidato paga mais 180 dólares australianos (676 reais) pelo pedido de indicação. As taxas federais do visto e os custos relativos a familiares são cobrados à parte. As 900 vagas correspondem a indicações estaduais e não garantem a concessão do visto. Fonte: Governo de Victoria, Austrália.