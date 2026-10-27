ASSINE VEJA NEGÓCIOS

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Imagem Blog

Faria Lima News

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Em toda pauta, a lente do mercado
Economia

Austrália abre 900 vagas para residência permanente de estrangeiros

Brasileiros podem se candidatar mesmo morando no exterior

Por Faria Lima News 27 out 2026, 18h00
HORIZONTE NOVO - Jovens usam celular em Sydney, na Austrália: país é o primeiro a vetar acesso de menores às redes
HORIZONTE NOVO - Jovens usam celular em Sydney, na Austrália: país é o primeiro a vetar acesso de menores às redes (Claudio Galdames/Getty Images)
Continua após publicidade
Austrália abre 900 vagas para residência permanente de estrangeiros Priorize VEJA no Google

O governo de Victoria, na Austrália, abriu em 26 de outubro as inscrições para o programa estadual de imigração qualificada de 2026–2027. São 900 vagas de indicação para o visto subclass 190, que concede residência permanente no país.

A seleção permite que profissionais brasileiros façam a candidatura do Brasil, desde que atendam aos requisitos. A modalidade regional subclass 491 ainda não está aberta.

Podem participar pessoas com menos de 45 anos, inglês comprovado, avaliação positiva das qualificações e profissão elegível. Também é preciso alcançar ao menos 65 pontos no sistema federal, incluindo os cinco pontos concedidos pela indicação estadual.

O processo começa com o cadastro de uma manifestação de interesse no sistema SkillSelect. Depois, o candidato deve registrar interesse no portal Live in Melbourne. O companheiro pode ser incluído no pedido, conforme as regras para vínculo familiar e demais exigências.

Siga
Continua após a publicidade

O registro de interesse custa 60 dólares australianos (o equivalente a 225 reais). Se convidado, o candidato paga mais 180 dólares australianos (676 reais) pelo pedido de indicação. As taxas federais do visto e os custos relativos a familiares são cobrados à parte. As 900 vagas correspondem a indicações estaduais e não garantem a concessão do visto. Fonte: Governo de Victoria, Austrália.

Publicidade
TAGS:
Austrália
Imigração
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).