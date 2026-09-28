Aston Martin lança sua primeira moto de rua

A Aston Martin apresentou a AMB 002 Roadster, sua primeira motocicleta homologada para circular em vias públicas. O modelo foi desenvolvido em parceria com a britânica Brough Superior e amplia a colaboração que já havia produzido duas motos exclusivas para pistas.

A AMB 002 traz motor V-Twin de 1.083 cm³, com 130 cv e 110 Nm de torque. O conjunto pesa 190 kg e combina chassi de titânio com componentes em fibra de carbono. O quadro de titânio pesa apenas 5 kg, enquanto a distribuição de peso foi projetada na proporção de 50:50.

A produção será artesanal e limitada a 300 unidades. Publicações especializadas na Europa apontam preço de aproximadamente 120 mil euros, antes de impostos e custos adicionais. O design incorpora referências aos esportivos da Aston Martin e utiliza uma suspensão dianteira Fior com arquitetura de duplo braço.

As encomendas já estão abertas e as primeiras entregas estão previstas para o terceiro trimestre de 2027. A AMB 002 sucede a AMB 001 e a AMB 001 Pro, lançadas em 2019 e 2022, respectivamente, mas restritas ao uso em circuitos de corrida.