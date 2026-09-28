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Economia

Apple inaugura casa de shows em Londres

Projeto levou cerca de cinco anos para ser desenvolvido e recebeu investimento de vários milhões de libras

Por Equipe Faria Lima News 28 set 2026, 12h05 | Atualizado em 28 set 2026, 14h19
Interior de uma loja Apple com o logo da maçã iluminado no centro. Pessoas caminham pelo piso cinza, algumas observam produtos em mesas de madeira. Uma escada espiral de vidro e metal se destaca ao fundo, com prédios e árvores visíveis através das paredes de vidro
Apple  (Cheng Xin/Getty Images)
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Apple inaugura casa de shows em Londres Priorize VEJA no Google

A Apple anunciou o Apple Music Hall, seu novo espaço permanente para música ao vivo dentro da Battersea Power Station, em Londres. Com abertura ao público marcada para 28 de setembro, a casa terá capacidade para 600 pessoas e ampliará a presença da companhia na indústria musical para além do streaming.

O espaço combina uma casa de shows com uma estrutura completa de produção. São 48 alto-falantes para Áudio Espacial, palco reconfigurável de 11,6 metros, dois estúdios profissionais de gravação e mixagem e infraestrutura para 16 ou mais câmeras.

A estrutura permite que uma única apresentação seja realizada para uma plateia intimista e, ao mesmo tempo, transformada em gravação multipista, conteúdo em Áudio Espacial, vídeo multicâmera e transmissão para uma audiência global. Financeiramente, o modelo amplia as possibilidades de monetização de cada evento, já que o mesmo show pode gerar conteúdo para diferentes formatos e mercados dentro do ecossistema Apple Music.

O projeto levou cerca de cinco anos para ser desenvolvido e recebeu investimento de vários milhões de libras, segundo a Wallpaper. Chamado internamente de Project Apollo, o espaço também funciona como ferramenta para fortalecer o negócio de Serviços da Apple, que faturou US$ 109,2 bilhões no ano fiscal de 2025.

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Embora a companhia não divulgue isoladamente a receita do Apple Music, a casa própria aproxima artistas e fãs da plataforma e transforma apresentações presenciais em conteúdo capaz de alimentar assinaturas e engajamento digital.

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