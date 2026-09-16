Apple e Hermès lançam novo relógio em colab

Ler Resumo





A Apple e a grife Hermès lançaram o novo Apple Watch Hermès Series 12, que chega com caixa de titânio em acabamento ouro-brilhante e pulseiras exclusivas. O relógio de luxo, com preços a partir de 1.329 dólares nos EUA, infelizmente não será comercializado no Brasil, mantendo uma exclusividade para outros mercados.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Apple apresentou o novo Apple Watch Hermès Series 12, nova geração da parceria com a grife francesa. O modelo ganhou pela primeira vez uma caixa de titânio com acabamento ouro-brilhante, além de novas combinações de pulseiras e mostradores exclusivos.

Nos Estados Unidos, o relógio parte de 1. 329 dólares, cerca de 7. 000 reais em conversão direta, antes de impostos. Dependendo da pulseira escolhida, o valor pode superar 2. 000 dólares. A versão de 46 mm com o novo acabamento ouro-brilhante e pulseira Sangle Satin custa 1. 449 dólares.

Apesar de a novidade aparecer na comunicação da Apple no Brasil, o Hermès Series 12 não está listado para compra na loja brasileira da companhia. A própria Hermès informa que o Apple Watch Hermès não é comercializado atualmente por suas lojas ou pelo site da marca no país.

A ausência mantém uma diferença entre a oferta brasileira e mercados como Estados Unidos e Europa. No Brasil, o Apple Watch Series 12 convencional parte de 5. 499 reais, enquanto a colaboração com a Hermès leva o smartwatch a uma faixa de preço e posicionamento mais próxima dos acessórios de alto padrão.