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Economia

Apple e Hermès lançam novo relógio em colab

Brasil fica fora no lançamento

Por Equipe Faria Lima News 16 set 2026, 11h43 | Atualizado em 16 set 2026, 11h55
Três relógios inteligentes Apple Watch Hermès, dois iPhones, pulseiras e um lenço de seda sobre uma superfície laranja. Um relógio tem pulseira azul e laranja, outro pulseira de couro marrom e o terceiro pulseira preta.
 (Hermès/Divulgação)
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A Apple apresentou o novo Apple Watch Hermès Series 12, nova geração da parceria com a grife francesa. O modelo ganhou pela primeira vez uma caixa de titânio com acabamento ouro-brilhante, além de novas combinações de pulseiras e mostradores exclusivos.

Nos Estados Unidos, o relógio parte de 1. 329 dólares, cerca de 7. 000 reais em conversão direta, antes de impostos. Dependendo da pulseira escolhida, o valor pode superar 2. 000 dólares. A versão de 46 mm com o novo acabamento ouro-brilhante e pulseira Sangle Satin custa 1. 449 dólares.

Apesar de a novidade aparecer na comunicação da Apple no Brasil, o Hermès Series 12 não está listado para compra na loja brasileira da companhia. A própria Hermès informa que o Apple Watch Hermès não é comercializado atualmente por suas lojas ou pelo site da marca no país.

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A ausência mantém uma diferença entre a oferta brasileira e mercados como Estados Unidos e Europa. No Brasil, o Apple Watch Series 12 convencional parte de 5. 499 reais, enquanto a colaboração com a Hermès leva o smartwatch a uma faixa de preço e posicionamento mais próxima dos acessórios de alto padrão.

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