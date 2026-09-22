Após 47 anos no Brasil, McDonald’s vai abrir primeira unidade no Acre

Finalmente os dinossauros vão poder comer Big Mac. A brincadeira faz referência a um dos memes mais antigos da internet brasileira sobre o Acre, frequentemente retratado como um lugar tão distante e isolado que os dinossauros ainda existiriam por lá. Após 47 anos de presença no Brasil, o McDonald’s confirmou a abertura de sua primeira unidade no estado mais isolado geograficamente do país.

A unidade será instalada no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A administração do shopping confirmou que a inauguração está prevista para ainda este ano, mas a data exata de abertura ainda não foi divulgada.

A ausência do McDonald’s no Acre já havia virado até campanha publicitária. Em março, o Burger King, que já opera no estado, provocou a concorrente usando outro antigo meme, o de que “o Acre não existe”, e criou uma petição pedindo a abertura de um McDonald’s em Rio Branco.

Com a chegada ao Acre, a rede avança sobre uma das últimas lacunas de sua presença nacional. O McDonald’s iniciou suas operações no Brasil em 1979, com a primeira unidade em Copacabana, no Rio de Janeiro.