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Economia

Após 47 anos no Brasil, McDonald’s vai abrir primeira unidade no Acre

Restaurante será instalado em Rio Branco e deve abrir ainda em 2026

Por Faria Lima News 22 set 2026, 13h41 | Atualizado em 22 set 2026, 14h27
Nos Estados Unidos, Big Mac sai por US$ 4,80
A unidade será instalada no Via Verde Shopping, em Rio Branco (Tim Boyle/Bloomberg/Getty Images/VEJA)
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Após 47 anos no Brasil, McDonald’s vai abrir primeira unidade no Acre Priorizar nos meus resultados Google

Finalmente os dinossauros vão poder comer Big Mac. A brincadeira faz referência a um dos memes mais antigos da internet brasileira sobre o Acre, frequentemente retratado como um lugar tão distante e isolado que os dinossauros ainda existiriam por lá. Após 47 anos de presença no Brasil, o McDonald’s confirmou a abertura de sua primeira unidade no estado mais isolado geograficamente do país.

A unidade será instalada no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A administração do shopping confirmou que a inauguração está prevista para ainda este ano, mas a data exata de abertura ainda não foi divulgada.

A ausência do McDonald’s no Acre já havia virado até campanha publicitária. Em março, o Burger King, que já opera no estado, provocou a concorrente usando outro antigo meme, o de que “o Acre não existe”, e criou uma petição pedindo a abertura de um McDonald’s em Rio Branco.

Com a chegada ao Acre, a rede avança sobre uma das últimas lacunas de sua presença nacional. O McDonald’s iniciou suas operações no Brasil em 1979, com a primeira unidade em Copacabana, no Rio de Janeiro.

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