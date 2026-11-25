Em toda pauta, a lente do mercado

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Os preços anunciados de aluguel de salas e conjuntos comerciais subiram 12,04% nos 12 meses até outubro, segundo o Índice FipeZAP divulgado nesta terça-feira, 24. No mesmo período, a inflação oficial medida pelo IPCA foi de 4,63%.

Em outubro, a alta dos aluguéis acelerou de 0,75% para 1,32%. Já os preços anunciados de venda avançaram 0,11%, abaixo dos 0,19% registrados em setembro.

De janeiro a outubro, os aluguéis acumularam alta de 10,76%, ante 2,16% nos preços de venda. Salvador liderou a alta dos aluguéis no período, com 22,67%, seguida por Rio de Janeiro (18,09%) e Brasília (17,23%).