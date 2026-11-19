As gestoras de investimentos Advent International e Bain Capital avaliam a aquisição de ativos da Hapvida nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, após uma tentativa frustrada de comprar a Amil por aproximadamente R$ 17 bilhões. Segundo informações do Estadão/Broadcast, o pacote reúne oito hospitais, 21 clínicas e uma carteira que contava com cerca de 490 mil beneficiários no início de 2026.

A possível negociação faz parte da estratégia de reestruturação financeira da Hapvida, que encerrou o terceiro trimestre de 2026 com dívida líquida de R$ 5,3 bilhões e prejuízo contábil de aproximadamente R$ 119 milhões. O processo de venda é conduzido pelo BTG Pactual e também teria despertado o interesse dos fundos Mubadala e CVC Capital Partners.

A movimentação representa uma possível reorganização do setor brasileiro de saúde suplementar, cinco anos após a fusão entre Hapvida e NotreDame Intermédica. A Bain Capital já possui participação de 11,2% na NotreDame, enquanto a companhia busca reduzir seu endividamento e melhorar a rentabilidade das operações. As conversas ainda estão em estágio inicial e não há acordo anunciado.