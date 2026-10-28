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Economia

Advent capta US$ 30 bilhões e mira novos investimentos no Brasil

Gestora amplia capacidade de aquisições após eleições e turbulência na Bolsa brasileira

Por Equipe Faria Lima News 28 out 2026, 17h54
Dinheiro
Dinheiro (Veja/Reprodução)
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Advent capta US$ 30 bilhões e mira novos investimentos no Brasil Priorize VEJA no Google

A gestora global de investimentos Advent International anunciou a captação de US$ 30 bilhões em novos fundos, ampliando sua capacidade de realizar aquisições de empresas no Brasil e na América Latina. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 27, em meio à instabilidade do mercado financeiro brasileiro após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Do total captado, aproximadamente US$ 27 bilhões foram destinados ao fundo GPE XI, considerado o maior fundo de aquisição de controle de empresas a concluir sua captação em 2026. Outros US$ 3 bilhões foram direcionados a uma estratégia voltada para companhias de médio porte. A Advent administra mais de US$ 109 bilhões em ativos globalmente.

O movimento contrasta com a reação negativa dos mercados brasileiros após o resultado eleitoral. Na segunda-feira, 26, o Ibovespa registrou queda de 13,88%, enquanto empresas adiaram ofertas de ações que poderiam movimentar aproximadamente US$ 6 bilhões. A instabilidade também levou investidores a reavaliar operações de fusões e aquisições no país.

Presente no Brasil desde 1997, a Advent já investiu mais de US$ 6,6 bilhões no mercado nacional e realizou 35 transações envolvendo empresas brasileiras. Entre seus investimentos recentes estão Natura, Skyone e Bora Brasil, antiga Skala Cosméticos. Juan Pablo Zucchini, responsável pelas operações de private equity na América Latina, afirmou que a captação amplia a capacidade de realizar novos investimentos na região.

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Apesar do reforço financeiro, a Advent não informou quanto dos US$ 30 bilhões será destinado especificamente ao Brasil. A gestora destacou que os recursos fazem parte de uma estratégia global, mas sinalizou que o país permanece entre os mercados com potencial para novas aquisições, mesmo diante das incertezas econômicas e políticas.

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