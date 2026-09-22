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Economia

Adeus, patinetes: estações de metrô podem valorizar imóveis na Faria Lima

Linha 20-Rosa deve reforçar valor e liquidez dos imóveis corporativos da região

Por Equipe Faria Lima News 22 set 2026, 11h28 | Atualizado em 22 set 2026, 11h44
Patinete
 (Caio Guatelli/VEJA)
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Adeus, patinetes: estações de metrô podem valorizar imóveis na Faria Lima Priorizar nos meus resultados Google

A Faria Lima já é um dos endereços corporativos mais disputados de São Paulo. Agora, a chegada de uma nova linha de metrô ao trecho mais próximo de grandes bancos e empresas pode acrescentar um novo fator à valorização dos imóveis da região.

A futura Linha 20-Rosa prevê duas estações no eixo da avenida: Tabapuã e Jesuíno Cardoso, esta última próxima ao cruzamento com a Juscelino Kubitschek. O projeto terá cerca de 32,6 quilômetros e 24 estações, ligando São Paulo ao ABC. A Prefeitura já destinou 120 milhões de reais da Operação Urbana Faria Lima para apoiar sua implantação.

Hoje, a avenida conta apenas com a estação Faria Lima, da Linha 4-Amarela, na região do Largo da Batata. Para quem trabalha nos edifícios próximos à JK e à Vila Olímpia, o acesso ao transporte sobre trilhos ainda é mais distante. As novas estações podem mudar essa dinâmica e ampliar a conectividade de uma das áreas mais valorizadas do mercado corporativo paulistano.

A expansão ocorre em um momento de forte demanda. No segundo trimestre de 2026, o preço médio pedido de locação de escritórios de alto padrão na Faria Lima chegou a 293,08 reais por m², enquanto a vacância ficou em 8,97%, segundo a Cushman & Wakefield. Ou seja, o metrô chegará a um mercado já consolidado, com preços elevados e baixa disponibilidade de espaços.

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Para empresas, a proximidade com as estações pode facilitar o deslocamento de funcionários e aumentar a atratividade de determinados edifícios. Para proprietários e investidores, pode se tornar mais um atributo de valor e liquidez. O impacto, porém, não deve ser uniforme: tende a depender da distância das estações e da qualidade e infraestrutura de cada empreendimento.

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