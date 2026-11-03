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Economia

Ações do Banco do Brasil caem 33% na semana pós-eleição

Itaú recuou 19,69% e Petrobras, 9,73%; percentuais representam variações na Bolsa

Por Faria Lima News 3 nov 2026, 11h54
Sede do Banco do Brasil
Sede do Banco do Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Ações do Banco do Brasil caem 33% na semana pós-eleição Priorize VEJA no Google

As ações do Banco do Brasil caíram 33,37% na semana seguinte ao segundo turno. Entre os papéis de grandes empresas, a queda foi maior que a registrada pelo Itaú, de 19,69%, e pela Petrobras, de 9,73%.

O movimento ocorreu em uma semana de forte pressão sobre o mercado brasileiro. O Ibovespa recuou 18,12%, e as empresas listadas na B3 perderam cerca de 963 bilhões de reais em valor de mercado.

As perdas não atingiram todos os papéis da mesma forma. A Vale encerrou a semana com leve alta de 0,24%, enquanto ações de empresas exportadoras, como Suzano e Embraer, avançaram.

Os percentuais do Banco do Brasil, do Itaú e da Petrobras correspondem à variação dos preços de suas ações negociadas na Bolsa. Eles não representam prejuízos operacionais das empresas.

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