49% dos pacientes ouvidos em pesquisa já usaram IA em saúde

Uma pesquisa da Afya em parceria com a Conexa mostrou que 49% dos 511 pacientes entrevistados já utilizaram inteligência artificial para questões de saúde. Entre os usos mais frequentes estão esclarecer dúvidas sobre sintomas, interpretar exames e buscar informações sobre medicamentos.

O levantamento também ouviu 551 médicos para comparar a adoção da tecnologia pelos dois públicos. Os resultados descrevem o comportamento dos participantes e não devem ser interpretados como uma estimativa para toda a população brasileira.

No exterior, pesquisas mostram que parte dos usuários recorre aos chatbots em lugar do contato com profissionais. Um levantamento divulgado pelo King’s College London identificou que 15% do público britânico já buscou aconselhamento de saúde em IA em vez de procurar um médico de atenção primária ou outro serviço do sistema público.

Nos Estados Unidos, uma pesquisa da KFF constatou que 42% dos usuários de IA para informações sobre saúde física não procuraram um profissional posteriormente para discutir as respostas. Entre quem utilizou a tecnologia para saúde, 65% citaram a busca por informações imediatas como um dos principais motivos.

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Os dados mostram que a IA passou a integrar a busca por orientação fora do consultório. As pesquisas, porém, não medem uma redução nas mensagens recebidas pelos médicos nem comprovam que as respostas dos chatbots possam substituir uma avaliação clínica.