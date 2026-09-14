1 em cada 8 unidades residenciais está com condomínio atrasado

Quase uma em cada oito unidades residenciais no Brasil está com o condomínio atrasado há mais de 30 dias. A inadimplência chegou a 11,95%, maior nível registrado desde o início da série histórica, em 2022.

O dado faz parte do Censo Condominial 2025/2026, levantamento da uCondo. Ao mesmo tempo em que os atrasos aumentaram, a taxa média de condomínio subiu 24,9% em três anos e chegou a aproximadamente R$ 516 por mês.

O levantamento estima que o Brasil tenha cerca de 327 mil condomínios ativos, onde vivem aproximadamente 39 milhões de pessoas. No segundo semestre de 2025, a inadimplência apresentou leve recuo, para 11,66%.

Os números consideram unidades com pagamentos atrasados há mais de 30 dias. Outro levantamento, da Superlógica, que utiliza metodologia diferente, registrou inadimplência de 6,28% em 2025.