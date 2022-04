‘Wicked’: O que esperar do filme derivado de ‘O Mágico de Oz’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A redenção da Bruxa Má do Oeste está próxima de chegar aos cinemas. Wicked, musical de sucesso da Broadway, que soma montagens em diversos países, entre eles o Brasil, será adaptado em dois filmes por Jon M. Chu — cineasta americano que ganhou prestígio com o divertido longa Podres de Ricos… e ganhou dinheiro com a franquia insossa Se Ela Dança, Eu Danço. Recentemente, o diretor anunciou que a ideia inicial de adaptar Wicked em um só filme se mostrou inviável. Assim, a produção foi dividida em duas partes: o primeiro longa será lançado em dezembro de 2024 e o segundo um ano depois, em dezembro de 2025.

A decisão de dividir o musical foi defendida por Chu para não causar “danos” à trama original. “Ao tentar cortar músicas e personagens, notamos que estas decisões comprometiam o material original que tem nos entretido por tantos anos”, disse o diretor no Twitter. A peça baseada no romance de Gregory Maguire, de 1995, possui 2 horas e 45 minutos e narra o início da amizade de Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa do Sul, conhecidas como antagonistas em O Mágico de Oz. Na trama, Elphaba, na verdade, não é assim tão má — e tem uma longa relação com Glinda. Conhecida por sua característica cutis verde, Elphaba será interpretada por Cynthia Erivo e Glinda, por Ariana Grande.

Há tempos Wicked espera para sair da gaveta em Hollywood: o estúdio Universal começou a desenvolver o projeto em 2004. O produtor da peça, Marc Platt, e o renomado compositor, Stephen Schwartz, que escreveu as canções para o musical, estão envolvidos também com a produção e a trilha dos filmes.

