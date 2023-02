Vídeo revela a difícil recuperação de astro da Marvel após acidente

O ator Jeremy Renner, de 52 anos, intérprete do personagem Gavião Arqueiro no universo da Marvel, postou um vídeo na noite desta segunda-feira, 27, mostrando a sua recuperação após sofrer um grave acidente em 1º de janeiro. O artista foi atropelado por um veículo de arar neve, quebrou mais de 30 ossos e passou por duas cirurgias de emergência.

No vídeo, Renner aparece em uma bicicleta ergométrica com a legenda: “O que for preciso”. Na imagem, ele usa um bastão para dar forças para as suas pernas pedalarem. Ele também compartilhou uma imagem da capa do livro The Book of Awakening: Having the Life You Want By Being Present in the Life You Have (O Livro do Despertar: Ter a vida que você deseja, estando presente na vida que você tem, na tradução livre), de Mark Nepo. Na legenda, ele disse que também está trabalhando na sua recuperação mental.

Renner mantém os fãs atualizado de sua recuperação postando frequentemente vídeos e fotos do tratamento que ele está sendo submetido.