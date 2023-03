Vídeo: Filme ‘O Urso do Pó Branco’ é para estômagos fortes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um urso preto enorme consome uma grande quantidade de cocaína que caiu do avião de um traficante. Em seguida, o animal fica muito louco – e letal. A trama absurda do filme O Urso do Pó Branco, em cartaz nos cinemas, transita pela comédia e pelo terror gore – aquele que é abundante em sangue e partes de corpos humanos estraçalhados. Se você tem estômago forte e um senso de humor peculiar, esse filme é diversão garantida. Confira mais sobre a produção no vídeo do programa Em Cartaz a seguir.