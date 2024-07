Vaca voa? Diretor de Twisters explica mudança de cena memorável em remake

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atônitos, os personagens vividos por Helen Hunt e Bill Paxton observam, de dentro do carro, uma cena improvável: “Isso é uma vaca?”, questiona um deles, quando o animal passa voando diante de seus olhos. Segundos depois, mais uma aparece nos ares. “Outra vaca?”, ela pergunta. “Não. Acho que é a mesma vaca”, responde ele. Cena memorável do filme Twister, de 1996, o momento ocorre enquanto dois ciclones se cruzam em um rio, levantando o animal do chão. Um tanto cômica, a cena nunca foi esquecida: entrou para o cartaz do filme, virou piada, e até foi estudada por cientistas que, mais tarde, afirmaram que, sim, é possível que um tornado ou ciclone tire animais do tamanho de uma vaca do chão.

Nesta semana, na quinta-feira, 11, Twisters, remake do amado longa dos anos 1990, chegou aos cinemas carregando a dúvida: mais vacas vão voar? “Para saber isso, é preciso ver o filme”, ironizou Glen Powell, um dos protagonistas do filme, em entrevista a VEJA. Para manter o mistério, esse texto não dirá se a cena está ou não no novo filme, mas fica aqui a explicação do diretor, Lee Isaac Chung, sobre a decisão final tomada por ele. “O que eu posso dizer é que eu perdi as contas de quantas pessoas tentaram colocar uma vaca voando nesse filme”, diz Chung, bem-humorado, a VEJA. “A cena original é de longe minha favorita do filme, não sei se eu seria capaz de superar aquilo.”