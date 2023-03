Tudo pelo Oscar: 5 transformações físicas memoráveis encaradas por atores

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ano após ano, o Oscar traz uma leva de filmes grandiosos que parecem ter sido feitos sob medida para agradar aos olhos da Academia de Hollywood — os apelidados de “Oscar bait”, ou isca de Oscar. Ocasionalmente, um dos ingredientes imbatíveis dessa receita é a transformação radical enfrentada pelos intérpretes, que pode incluir maquiagens hiper-realistas, ganho ou perda de muitos quilos e até o incorporar de um gênero oposto. Na 95ª edição do prêmio, cuja cerimônia acontece no domingo, 12, um representante disso é A Baleia, em que Brendan Fraser incorpora um homem de 270 quilos, com ajuda de muita maquiagem e próteses. No clima da premiação, relembre cinco papéis do cinema que exigiram grandes mudanças de seus atores:

Robert de Niro em Touro Indomável (1980)

No clássico de Martin Scorsese, Robert de Niro teve de passar por duas transformações subsequentes para viver o boxeador Jake LaMotta: primeiro, uma preparação física que incluiu musculação e treinos de luta; em seguida, engordou 30 quilos para interpretar a versão mais velha do personagem. Para tanto, o ator viajou para a Itália entre as filmagens e abraçou uma dieta recheada de massas. Sucesso: De Niro faturou a estatueta de melhor ator no Oscar.

Dustin Hoffman em Tootsie (1982)

Dustin Hoffman não chegou a sair vitorioso no Oscar por seu papel em Tootsie, mas certamente foi reconhecido pela Academia por sua transformação, ao ser indicado na categoria de melhor ator. Na comédia, ele interpreta um ator perfeccionista que não consegue um papel e decide se transformar em uma atriz — e é aprovado. Para assumir a pele de uma mulher, a preparação de Hoffman envolvia uma maquiagem completa, dentadura, enchimentos e peruca, em um processo que levava mais de uma hora.

Charlize Theron em Monster – Desejo Assassino (2003)

Muito antes de impressionar os fãs de Mad Max: Estrada da Fúria, em 2015, com a caracterização rebelde da imperatriz Furiosa, Charlize Theron já havia bancado algumas transformações memoráveis no cinema. A mais marcante delas foi incorporar a serial killer Aileen Wuornos: a atriz ganhou 13 quilos e raspou as sobrancelhas, além da maquiagem e dentes falsos. A semelhança foi impressionante, garantindo a Charlize o Oscar de melhor atriz pela interpretação.

Christian Bale em O Operário (2004)

Christian Bale é figurinha carimbada das mudanças radicais em Hollywood, sempre disposto a engordar ou emagrecer quanto for necessário para moldar a aparência de seus personagens. Psicopata Americano (2000), Batman Begins (2005), Trapaça (2013) e Vice (2018) são exemplos de filmes que exigiram algum tipo de preparo físico do ator — mas foi com O Operário que inaugurou sua chocante dedicação, quando perdeu 28 quilos para viver um trabalhador com insônia, com dieta à base de café e maçã. Seu primeiro (e até agora único) Oscar só viria em 2011, por O Vencedor (2010).

Jared Leto em Clube de Compras Dallas (2013)

Jared Leto é outro adepto às transformações. Em Réquiem para um Sonho, de 2000, perdeu cerca de 11 quilos para interpretar um viciado em heroína — e até passou um tempo vivendo nas ruas de Nova York com pessoas em situações semelhantes às de seu personagem. Em 2013, encarou o desafio de novo e emagreceu para Clube de Compras Dallas, no qual interpreta uma trans soropositiva. Leto conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel.