Três filmes de tubarão ainda mais absurdos que ‘Sob as Águas do Sena’

Líder do ranking de filmes mais assistidos na Netflix brasileira, o thriller francês Sob as Águas do Sena faz uma união inusitada para revigorar o filão dos filmes de tubarão, levando as criaturas à paisagem urbana de Paris. Nele, uma fêmea da espécie Mako sofre alterações genéticas devido à poluição do mar e se torna não só gigante, como nativa à água doce. No rio Sena, logo sob a Torre Eiffel, ela encontra o ninho perfeito para deixar sua prole, tão sedenta por sangue quanto ela. O problema são as Olimpíadas de Paris, que pretendem ocupar o rio com dezenas de nadadores. Posta a armadilha, cabe à cientista Sophia Assalas (Bérénice Bejo) e a um grupo de policiais evitar a catástrofe.

Tão absurdo quanto o esperado, o filme cativou milhares de espectadores com o caos em plena Paris, e não economiza na quantidade de sangue, explosões ou efeitos exagerados — como todo bom besteirol de tubarão. Para quem não se deu por satisfeito com as aventuras francófonas, porém, o streaming oferece múltiplas boas opções cheias de ação e ridículo.

Tubarão 3

Sequência do clássico cultuado de Steven Spielberg, este longa foi produzido próximo ao advento da tecnologia 3D e o desenvolvimento da computação gráfica e, como resultado, a narrativa é mais lembrada pelos efeitos acidentalmente cômicos. Além do detalhe técnico, o enredo é o mais absurdo da franquia, situado em um parque de diversão aquático que é invadido por um filhote de tubarão branco e sua mãe raivosa. Enquanto a qualidade do original já não está mais aqui, o terceiro capítulo se justifica pelo entretenimento leve e seu charme oitentista.

Do Fundo do Mar

Um tubarão comum já é assustador, mas um espécime superdotado é muito mais. Em Do Fundo do Mar, uma equipe de cientistas conduz experimentos que aprimoram o intelecto de tubarões-mako a fim da produção de uma proteína que pode curar o Alzheimer. As cobaias, porém, se adaptam bem demais ao tratamento e superam a inteligência de humanos, transformando o laboratório marítimo em uma armadilha letal. Para sobreviver, o grupo tem que fugir não só de mordidas, mas da destruição estrategicamente causada pelas feras.

Megatubarão 2

Mais recente franquia cômica baseada nos peixes cartilaginosos, Megatubarão imagina o retorno de antecessores colossais e pré-históricos dos temidos animais. Na sequência, os tais megalodontes ganham a companhia de outras criaturas absurdas, como um polvo gigante e répteis ultra ágeis, para aterrorizar o galã Jason Statham e seus parceiros. Apostando em efeitos plásticos nada realistas e em uma ambientação peculiar — um ponto turístico no Pacífico chamado “Ilha da diversão”—, o longa joga qualquer seriedade pela janela e emula os clássicos kaijus, mídias japonesas sobre monstruosidades enormes.

