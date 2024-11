Três detalhes ocultos de ‘Wicked’ para prestar atenção no cinema

Giro VEJA - sexta, 22 de novembro

Os próximos passos após o indiciamento de Bolsonaro por trama golpista

Após o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e mais 36 pessoas pela PF, o ministro do STF Alexandre de Moraes deve enviar na próxima semana o relatório final do inquérito com mais de 800 páginas sobre o plano de golpe de estado para a PGR. Caberá a Paulo Gonet apresentar ou não a denúncia contra os indiciados ao STF. Se o ministros aceitarem a denúncia, os investigados viram réus. Há a expectativa de que o julgamento do caso possa ser concluído no ano que vem. Os próximos passos do indiciamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado são destaques do Giro VEJA.