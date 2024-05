Três comédias românticas no streaming para comemorar o mês do orgulho

Neste domingo, 2 de junho, a maior Parada do Orgulho LGBT+ do mundo ocorre na Avenida Paulista, em São Paulo, e dá o pontapé nas celebrações do mês do orgulho, recorte do calendário dedicado à luta contra a homofobia e transfobia em honra à revolta contra repressão policial ocorrida no bar Stonewall Inn, em Nova York, em 1969. Mais de 60 anos após o ocorrido, representantes da sigla estão mais visíveis do que nunca, e agora protagonizam narrativas ecléticas — que, para além do teor social, abrangem também formatos mais leves e descompromissados, feito comédias românticas. Com pares diversos, algumas delas estão disponíveis no streaming, confira:

Nunca Fui Santa (1999)

Onde: Mubi

Mais conhecido por sua curadoria que pelo conteúdo original, o streaming Mubi disponibiliza em junho a coleção Um Lugar Para Nós: Espaços Queer no Cinema — dedicado a clássicos da contracultura LGBT+ como Querelle e Paris is Burning — e também o longa Nunca Fui Santa. Lançada pouco antes da virada do século, a comédia acompanha a ida forçada de uma líder de torcida a um acampamento de conversão. Pouco autoconsciente e afeiçoada à cor-de-rosa, Megan (Natasha Lyonne) nega seu lesbianismo, mas passa a aceitar a própria identidade ao se apaixonar pela colega Graham (Clea Duvall) e fazer amizade com os outros menores de idade lá internados. A premissa poderia originar um drama cinzento, mas é transformada em fantasia bem-humorada e muito colorida pela diretora Jamie Babbit. No elenco, a drag queen RuPaul se destaca no papel de um monitor “convertido” do acampamento.

Você Nem Imagina (2020)

Onde: Netflix

Você Nem Imagina traz a estrutura de Cyrano de Bergerac para um colegial americano. Nele, a jovem Ellie Chu (Leah Lewis) sofre bullying por ser uma das únicas garotas asiáticas da escola e ainda nutre uma paixão secreta pela popular Aster Flores (Alexxis Lemire). Quem também se apaixona pela menina é o colega Paul (Daniel Diemer), que, apesar de romântico, é incapaz de demonstrar seus sentimentos. Ellie, então, aceita ajudá-lo a escrever cartas e mensagens para a amada, se apaixonando ainda mais e formando uma amizade genuína ao longo do processo. Charmoso e tocante, o filme aproveita os estereótipos hollywoodianos sobre amadurecimento e cria um triângulo amoroso desastrado sem recorrer a vilões escrachados. O resultado é um retrato fiel da adolescência e da repressão passada pela juventude LGBT+.

Orgulho & Sedução (2022)

Onde: Star+

Situada em Fire Island, ilha nova-iorquina famosa por abrigar turistas LGBT+ durante o verão, a comédia é uma releitura de Orgulho e Preconceito de Jane Austen passada nos dias de hoje e protagonizada por um grupo de amigos gays. Nela, o hedonista Noah (Joel Kim Booster) substitui Elizabeth Bennet e as dinâmicas de raça e classe do retiro entram no lugar da alta sociedade inglesa. Durante a viagem, o protagonista conhece o atraente e austero Will (Conrad Ricamora), mas se sente julgado moralmente por seus preceitos econômicos e morais. Obrigados a conviver, os dois logo abaixam a guarda e, sem esperar, se apaixonam. Ao mesmo tempo, Howie (Bowen Yang) se sente escanteado pelo melhor amigo e engata seu próprio romance com um charmoso médico. Sem filtros, o roteiro discute as idiossincrasias de relações homoafetivas e ainda diverte com sua boa e velha comédia de viagem.

