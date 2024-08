Trailer revela o que esperar da sequência de ‘O Bebê de Rosemary’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mais de 55 anos após a estreia do clássico O Bebê de Rosemary, Hollywood está pronta para explorar mais histórias do prédio em que a protagonista do original (Mia Farrow) foi inseminada pelo diabo. O resultado é o filme Apartment 7A, original do streaming Paramount+, que revela o que aconteceu no infame apartamento logo antes da mudança de Rosemary. Divulgado na manhã desta quinta-feira, 29 de agosto, um primeiro trailer revela mais da trama inédita sobre outra gravidez sacrílega.

Enquanto o primeiro filme é inspirado no romance homônimo de Ira Levin, Apartment 7A é uma história original sobre a dançarina Terry Gionoffrio (Julia Garner). Após torcer o pé em um ensaio, a jovem ambiciosa manca pelas ruas de Nova York desamparada e cabisbaixa, até esbarrar no casal Margaux e Roman Catevet — vizinhos macabros de Rosemary no original, agora vividos por Dianne Wiest e Kevin McNally. Os idosos aparentemente inofensivos a oferecem o apartamento sem custos e ela, ingênua, aceita. Na nova casa, ela se dedica à recuperação e não desiste da dança, mas passa a notar peculiaridades no comportamento dos proprietários e pistas que apontam ao esquema macabro que administram. Logo, ela terá que escolher entre sucumbir à conspiração demoníaca para viver seus sonhos ou escapar das garras dos algozes.

Nova direção

O original foi dirigido por Roman Polanski e se tornou icônico pelo corte de cabelo de Mia Farrow, a narrativa macabra e a atuação de Ruth Gordon, que ganhou o Oscar pelo papel que agora é de Wiest. Já Apartment 7A não tem o envolvimento de qualquer membro da equipe de 1968: o filme será o segundo longa da cineasta Natalie Erika James, que chamou atenção no terror independente com Relíquia Macabra (2020). Além de amedrontar, o novo enredo promete refletir a instabilidade de legislações pró aborto nos Estados Unidos como fizeram outros dois lançamentos de terror do ano, A Primeira Profecia e Imaculada. No trailer, um aceno à alegoria surge quando uma médica parece ser assassinada por forças maléficas ao tentar inspecionar o bebê diabólico dentro de Terry.

O filme estreia no Paramount+ americano em 27 de outubro, mas ainda não tem data de lançamento confirmado no Brasil.

