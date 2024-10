Trailer revela detalhes do charmoso ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O primeiro trailer oficial do filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa foi divulgado na manhã desta terça-feira, 8 de outubro. Primeira adaptação do personagem para o cinema live-action, o longa é estrelado por Isaac Amendoim, influenciador e ator mineiro de 11 anos, e acompanha o protagonista em uma luta para preservar a natureza de sua amada roça. A estreia está marcada para 9 de janeiro de 2025.

Qual é a história de Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa?

No trailer, Amendoim esbanja carisma como o pequeno caipira, apaixonado pelas goiabas que colhe na árvore no quintal do fazendeiro Nhô Lau (Luis Lobianco). A relação, porém, é ameaçada por planos do proprietário Coronel Agripino (Augusto Madeira) e de seu filho Genesinho (Enzo Henrique) para a construção de uma estrada de três pistas que exigiria a extração de todas as árvores por seu caminho. Desesperado para salvar a fonte de suas deliciosas goiabas, o menino recruta a ajuda de Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares) e mais amigos para garantir que nenhum asfalto seja despejado por ali. No caminho, ele ainda conta com os conselhos de sua avó, Dita (Thaís Garayp), e da professora Marocas (Débora Falabella). Nos segundos finais do vídeo, Taís Araújo é revelada em papel misterioso, dando “oi” para Chico.

O filme é a primeira vez que Fernando Fraiha — produtor de Turma da Mônica: Laços (2019), Lições (2021) e A Série (2022) — pula para a direção de um longa da franquia. Para a escrita do roteiro, o cineasta teve ajuda do comediante Raul Chequer, com quem já colaborava no humorístico Choque de Cultura, e da roteirista Elena Altheman.

