Trailer revela cenas quentes de filme com Harry Styles e Florence Pugh

Desde que se consolidou como jovem galã no embalo da boyband One Direction, Harry Styles não deixou de ser vigiado pelo radar da mídia – e a curiosidade por sua vida (inclusive amorosa) só aumenta à medida que o rapaz diversifica suas atividades. O britânico ultimamente está em todas: apresentou-se como uma das atrações principais no festival americano Coachella, prepara-se para lançar seu terceiro álbum de estúdio e vem investindo paralelamente na carreira de ator. Nesta segunda-feira, 2, foi divulgado o primeiro trailer do suspense psicológico Não Se Preocupe, Querida, no qual trabalha ao lado de Florence Pugh. O longa é dirigido pela também atriz Olivia Wilde, atual namorada de Styles, que assume um papel de coadjuvante. Mais que pela tensão do thriller, as cenas quentes dos protagonistas reveladas no vídeo é que chamaram a atenção.

Os bastidores de Não se Preocupe, Querida, aliás, vêm rendendo bastante. Segundo a revista americana People, Styles e Wilde teriam se conhecido nas próprias gravações do filme, em setembro de 2020, e logo em seguida engatado um relacionamento. Inicialmente, Shia LaBeouf contracenaria com Pugh, mas teve de ser substituído por conflitos de agenda. Na época, Wilde contou à Vogue americana que comemorou a entrada de Styles no elenco, pois o considerava muito “moderno” e “verdadeiramente desprovido de qualquer traço de masculinidade tóxica”. Ainda em 2020, Wilde saiu de um noivado de sete anos com Jason Sudeikis, astro de Ted Lasso, com quem tem dois filhos.

A primeira aparição pública da atriz com Styles foi em janeiro de 2021, quando foram juntos ao casamento de um amigo do cantor. Desde então, o casal vem sendo fotografado em viagens e outros cenários românticos, apesar de manterem a relação discreta. No ano passado, Wilde publicou uma foto de Styles no Instagram, elogiando seu trabalho no longa. “Fato pouco conhecido: a maioria dos atores homens não quer fazer papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por mulheres”, escreveu na legenda. Para a edição de janeiro deste ano da Vogue americana, a atriz comentou sobre os rumores que cercam o relacionamento – basicamente, as fãs obcecadas de Styles não escondem seu ciúmes da namorada dele. “Quando você está realmente feliz, não importa o que os estranhos pensam sobre você. Tudo o que importa para você é o que é real, o que você ama e quem você ama”, disse. “Estou mais feliz do que nunca. E estou mais saudável do que nunca, e é maravilhoso sentir isso.”

Não Se Preocupe, Querida é ambientado na década de 1950. Alice (Florence Pugh) faz parte de um grupo de mulheres de um condomínio que dedicam seus dias aos cuidados com a casa e aos encontros sociais. Seu marido, personagem de Styles, trabalha com os outros homens da comunidade em uma espécie de cidade utópica, o Projeto Vitória. Quando Alice começa a questionar a verdade por trás daquela sociedade e sua vida supostamente perfeita, segredos vem à tona e mulheres acabam desaparecidas ou mortas. Confira o trailer:

